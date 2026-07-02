IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Indra Sistemas-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35,86 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,886 Indra Sistemas-Anteilen. Die gehaltenen Indra Sistemas-Papiere wären am 30.06.2026 1 336,31 EUR wert, da der Schlussstand 47,92 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 33,63 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Indra Sistemas eine Börsenbewertung in Höhe von 8,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at