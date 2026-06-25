IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Indra Sistemas-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,97 EUR. Bei einem Indra Sistemas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,154 Indra Sistemas-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.06.2026 auf 51,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 569,99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +469,99 Prozent.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 9,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at