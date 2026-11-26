Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Hochrechnung
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26.11.2026 10:03:22
IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Indra Sistemas-Anteile bei 14,39 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Indra Sistemas-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,493 Indra Sistemas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 752,61 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 275,26 Prozent.
Indra Sistemas wurde am Markt mit 9,12 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Indra Sistemas S.A.
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