IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Indra Sistemas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Indra Sistemas-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Indra Sistemas-Anteile an diesem Tag 10,78 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,764 Indra Sistemas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 554,73 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Papiers am 04.11.2026 auf 59,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 455,47 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Indra Sistemas betrug jüngst 11,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at