IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Indra Sistemas-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,755 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Indra Sistemas-Papiers auf 54,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,91 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 646,91 Prozent erhöht.

Indra Sistemas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,60 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at