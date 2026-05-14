IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Indra Sistemas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Indra Sistemas-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,439 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 421,10 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Papiers am 13.05.2026 auf 49,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 321,10 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Indra Sistemas eine Marktkapitalisierung von 8,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at