Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Profitables Indra Sistemas-Investment?
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04.06.2026 10:04:00
IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Indra Sistemas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie betrug an diesem Tag 34,76 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,877 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie auf 53,62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,26 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 54,26 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Indra Sistemas betrug jüngst 9,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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