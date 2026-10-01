IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Indra Sistemas von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Indra Sistemas-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Indra Sistemas-Aktie letztlich bei 13,70 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investierten, hätten nun 729,927 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 42 321,17 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 30.09.2026 auf 57,98 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 323,21 Prozent.

Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich jüngst auf 10,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at