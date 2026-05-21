Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Indra Sistemas-Investmentbeispiel
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21.05.2026 10:03:40
IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Indra Sistemas-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,52 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, befänden sich nun 132,979 Indra Sistemas-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 917,55 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Papiers am 20.05.2026 auf 52,02 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 6 917,55 EUR entspricht einer Performance von +591,76 Prozent.
Alle Indra Sistemas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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