Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

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Inmobiliaria Colonial,-Performance im Blick 29.10.2026 10:03:33

IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Hätte sich eine Inmobiliaria Colonial,-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?

Bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2023 wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5,08 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,685 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 5,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,89 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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