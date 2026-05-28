Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Profitables Inmobiliaria Colonial,-Investment?
|
28.05.2026 10:03:14
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren gekostet
Das Inmobiliaria Colonial,-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Inmobiliaria Colonial,-Aktie letztlich bei 7,04 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 420,455 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,73 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 139,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,61 Prozent verringert.
Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Aktien in diesem Artikel
|Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
|5,73
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.