IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie gebracht.

Das Inmobiliaria Colonial,-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Inmobiliaria Colonial,-Aktie letztlich bei 7,04 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 420,455 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,73 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 139,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,61 Prozent verringert.

Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at