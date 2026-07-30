IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,87 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 705,030 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 5,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 607,84 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 3,92 Prozent.

Inmobiliaria Colonial, wurde am Markt mit 3,45 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at