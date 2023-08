IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Inmobiliaria Colonial, bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Inmobiliaria Colonial,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen Inmobiliaria Colonial,-Anteile an diesem Tag bei 7,38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,559 Inmobiliaria Colonial,-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 5,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,54 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,46 Prozent.

Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at