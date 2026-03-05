IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie Investoren gebracht.

Inmobiliaria Colonial,-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 550,388 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,33 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 255,81 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,44 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at