IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 25.12.2022 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile 5,98 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 1 673,640 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 903,77 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Anteils am 24.12.2025 auf 5,32 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 10,96 Prozent verkleinert.
Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
