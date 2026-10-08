IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial, eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,33 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,012 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,67 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 07.10.2026 auf 4,88 EUR belief. Damit wäre die Investition 41,33 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Inmobiliaria Colonial, eine Börsenbewertung in Höhe von 3,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at