IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers betrug an diesem Tag 8,68 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 115,274 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 602,31 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 04.11.2026 auf 5,23 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,77 Prozent verringert.

Inmobiliaria Colonial, war somit zuletzt am Markt 3,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at