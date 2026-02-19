IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Inmobiliaria Colonial, eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Inmobiliaria Colonial,-Anteile letztlich bei 6,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 14,545 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.02.2026 76,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,27 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,42 Prozent eingebüßt.

Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at