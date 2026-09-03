Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Frühe Anlage
|
03.09.2026 10:04:02
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Inmobiliaria Colonial,-Aktie bei 5,53 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 180,995 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 5,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 945,70 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,43 Prozent eingebüßt.
Inmobiliaria Colonial, wurde am Markt mit 3,19 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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