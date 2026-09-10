Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Inmobiliaria Colonial,-Anlage unter der Lupe
|
10.09.2026 10:03:55
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 8,41 EUR. Bei einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 189,768 Inmobiliaria Colonial,-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 6 097,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,13 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,02 Prozent verringert.
Inmobiliaria Colonial, wurde am Markt mit 3,18 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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