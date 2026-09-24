IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hätte, hätte er nun 181,653 Anteile im Depot. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Papiere wären am 23.09.2026 914,62 EUR wert, da der Schlussstand 5,04 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 8,54 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at