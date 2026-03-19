Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Lohnender Inmobiliaria Colonial,-Einstieg?
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19.03.2026 10:04:12
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren bedeutet
Am 19.03.2023 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 5,81 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hätte, hätte er nun 172,117 Anteile im Depot. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Papiere wären am 18.03.2026 898,45 EUR wert, da der Schlussstand 5,22 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,15 Prozent.
Der Marktwert von Inmobiliaria Colonial, betrug jüngst 3,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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