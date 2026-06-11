Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Inmobiliaria Colonial,-Investition
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11.06.2026 10:03:36
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 5,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 171,233 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 5,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977,74 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 2,23 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Inmobiliaria Colonial, zuletzt 3,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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