IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Inmobiliaria Colonial,-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,66 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 11,547 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.07.2026 62,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,43 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 37,36 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, bezifferte sich zuletzt auf 3,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at