Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Lohnendes Inmobiliaria Colonial,-Investment?
|
26.03.2026 10:03:29
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Inmobiliaria Colonial,-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,22 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 1 217,285 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 092,51 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Papiers am 25.03.2026 auf 5,01 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -39,07 Prozent.
Jüngst verzeichnete Inmobiliaria Colonial, eine Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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