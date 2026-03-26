Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

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Lohnendes Inmobiliaria Colonial,-Investment? 26.03.2026 10:03:29

IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Inmobiliaria Colonial,-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,22 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 1 217,285 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 092,51 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Papiers am 25.03.2026 auf 5,01 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -39,07 Prozent.

Jüngst verzeichnete Inmobiliaria Colonial, eine Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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