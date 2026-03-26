IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Inmobiliaria Colonial,-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,22 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 1 217,285 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 092,51 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Papiers am 25.03.2026 auf 5,01 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -39,07 Prozent.

Jüngst verzeichnete Inmobiliaria Colonial, eine Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at