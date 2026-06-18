IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Inmobiliaria Colonial,-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Inmobiliaria Colonial,-Anteile bei 8,87 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 127,396 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 352,87 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 36,47 Prozent vermindert.

Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at