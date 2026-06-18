Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Inmobiliaria Colonial,-Investition 18.06.2026 10:04:37

IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Inmobiliaria Colonial,-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Inmobiliaria Colonial,-Anteile bei 8,87 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 127,396 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 352,87 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 36,47 Prozent vermindert.

Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

mehr Nachrichten