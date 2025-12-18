IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Wäre eine Inmobiliaria Colonial,-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.12.2024 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,14 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 194,553 Inmobiliaria Colonial,-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 5,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 009,73 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,97 Prozent.

Insgesamt war Inmobiliaria Colonial, zuletzt 3,20 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at