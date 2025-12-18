Inmobiliaria Colonial Aktie
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Wäre eine Inmobiliaria Colonial,-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Am 18.12.2024 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,14 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 194,553 Inmobiliaria Colonial,-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 5,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 009,73 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,97 Prozent.
Insgesamt war Inmobiliaria Colonial, zuletzt 3,20 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
