IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier 36,22 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,761 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien wären am 24.12.2025 173,11 EUR wert, da der Schlussstand 62,70 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 173,11 EUR, was einer positiven Performance von 73,11 Prozent entspricht.

Der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Wert an der Börse wurde auf 3,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at