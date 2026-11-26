Bei einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie 55,10 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 181,488 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 669,69 EUR wert. Damit wäre die Investition um 16,70 Prozent gestiegen.

Am Markt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi jüngst 3,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at