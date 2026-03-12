IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,157 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (79,85 EUR), wäre das Investment nun 1 529,69 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 52,97 Prozent.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at