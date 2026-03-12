Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Profitable Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition?
|
12.03.2026 10:03:19
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,157 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (79,85 EUR), wäre das Investment nun 1 529,69 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 52,97 Prozent.
Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Analysen zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi
|79,60
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.