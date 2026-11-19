Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Profitable Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage?
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19.11.2026 10:03:23
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie bei 58,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,094 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (67,60 EUR), wäre die Investition nun 1 155,56 EUR wert. Mit einer Performance von +15,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 3,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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