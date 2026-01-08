IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile an diesem Tag bei 14,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,966 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 655,17 EUR, da sich der Wert einer Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie am 07.01.2026 auf 67,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 365,52 Prozent angezogen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde am Markt mit 3,38 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at