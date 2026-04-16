Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Rentables Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment?
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16.04.2026 10:03:28
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 40,72 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,456 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207,76 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 15.04.2026 auf 84,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107,76 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 4,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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