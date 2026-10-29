Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment im Blick
|
29.10.2026 10:03:33
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 49,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,284 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 1 243,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,34 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Analysen zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Aktien in diesem Artikel
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi
|62,35
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.