IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 49,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,284 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 1 243,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,34 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at