Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Investmentbeispiel
|
19.02.2026 10:03:24
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie 40,74 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,546 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 78,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 928,08 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 92,81 Prozent.
Der Börsenwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich jüngst auf 3,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!