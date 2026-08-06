IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier 45,92 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,777 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 277,22 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 05.08.2026 auf 58,65 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,72 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi bezifferte sich zuletzt auf 3,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at