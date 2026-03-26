Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Lukratives Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment?
|
26.03.2026 10:03:29
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,075 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (79,30 EUR), wäre die Investition nun 164,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,52 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Laboratorios Farmaceuticos Rovi eine Börsenbewertung in Höhe von 4,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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