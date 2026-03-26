Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment? 26.03.2026 10:03:29

IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,075 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (79,30 EUR), wäre die Investition nun 164,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,52 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Laboratorios Farmaceuticos Rovi eine Börsenbewertung in Höhe von 4,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi

mehr Nachrichten

Analysen zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Laboratorios Farmaceuticos Rovi 79,30 0,44% Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen