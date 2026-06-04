IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie bei 55,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 18,018 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 1 036,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,55 EUR belief. Damit wäre die Investition um 3,69 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 2,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at