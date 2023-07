IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition eingebracht

Am 27.07.2013 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie letztlich bei 7,34 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 1 362,398 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien wären am 26.07.2023 62 588,56 EUR wert, da der Schlussstand 45,94 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +525,89 Prozent.

Der Börsenwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich jüngst auf 2,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at