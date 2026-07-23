IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Laboratorios Farmaceuticos Rovi gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier investiert hätte, hätte er nun 734,214 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (56,20 EUR), wäre die Investition nun 41 262,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 312,63 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 2,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at