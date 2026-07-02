Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Performance im Blick
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02.07.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr abgeworfen
Am 02.07.2025 wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 179,372 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wären am 30.06.2026 10 376,68 EUR wert, da der Schlussstand 57,85 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 3,77 Prozent gleich.
Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,96 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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