IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 14,77 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 677,048 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 53 249,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 432,50 Prozent erhöht.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at