IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment gewesen.

Am 01.01.2021 wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 2,639 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 63,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,55 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,55 Prozent angezogen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde am Markt mit 3,24 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at