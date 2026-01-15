IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstiegs gewesen.

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie bei 59,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 168,776 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (69,90 EUR), wäre das Investment nun 11 797,47 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 797,47 EUR entspricht einer Performance von +17,97 Prozent.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at