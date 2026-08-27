Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

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Lohnender Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstieg? 27.08.2026 10:03:21

IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier bei 57,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,391 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 057,39 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 26.08.2026 auf 60,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,74 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 3,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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