Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Langfristige Performance
|
13.08.2026 10:03:44
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren bedeutet
Am 13.08.2021 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 159,236 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers auf 57,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 203,82 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 7,96 Prozent.
Der Marktwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi betrug jüngst 2,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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