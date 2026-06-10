IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Mapfre-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Mapfre-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,05 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 488,043 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.06.2026 1 922,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,94 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 92,29 Prozent zugenommen.

Am Markt war Mapfre jüngst 11,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at