Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Profitable Mapfre-Anlage?
|
24.12.2025 10:03:46
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 201,681 Mapfre-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mapfre-Aktie auf 4,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 109,24 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,09 Prozent angewachsen.
Mapfre wurde am Markt mit 13,18 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mapfremehr Nachrichten
|
10:03
|IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.12.25
|IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.12.25
|IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25