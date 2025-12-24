IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 201,681 Mapfre-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mapfre-Aktie auf 4,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 109,24 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,09 Prozent angewachsen.

Mapfre wurde am Markt mit 13,18 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at