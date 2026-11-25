Vor 10 Jahren wurde das Mapfre-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Mapfre-Aktie bei 2,82 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hat, hat nun 354,108 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 4,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 425,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 42,56 Prozent vermehrt.

Am Markt war Mapfre jüngst 12,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at