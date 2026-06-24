IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Mapfre-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Mapfre-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,78 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hat, hat nun 56,243 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241,39 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 23.06.2026 auf 4,29 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 141,39 Prozent.

Alle Mapfre-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at