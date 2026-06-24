Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Performance unter der Lupe
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24.06.2026 10:03:49
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Mapfre-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,78 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hat, hat nun 56,243 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241,39 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 23.06.2026 auf 4,29 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 141,39 Prozent.
Alle Mapfre-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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